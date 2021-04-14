Фигура 55-летней актрисы в купальнике взволновала ее фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поделилась фотографией в купальнике и взволновала поклонников. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram в среду, 14 апреля.

На размещенном кадре 55-летняя знаменитость запечатлена на пляже напротив пальм с шляпой в руках. Ее засняли в бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach ярко-розового цвета, который оформлен золотыми цепями. Стоимость купального костюма на сайте марки составляет 176 долларов (13,2 тысячи рублей).

Публикация Херли, которая набрала 122 тысячи лайков, порадовала ее подписчиков. «Люблю тебя!», «Мой идеал», «Ты выглядишь просто потрясающе», «Самая красивая женщина», «Уникальная», «Какая же ты красотка», «Идеальная фигура» — комментировали пользователи.

Ранее в марте Элизабет Херли попозировала в платье с декольте рядом с матерью и восхитила фанатов. На опубликованном изображении звезда сидит со своей 80-летней матерью Анджелой. На актрисе — вечернее платье с глубоким декольте и высоким разрезом на левом бедре.