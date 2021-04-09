55-летняя актриса вновь снялась в леопардовом бикини и порадовала фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала снимок в купальнике и порадовала подписчиков. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

55-летняя Херли снялась во время пляжного отдыха в бикини с леопардовым принтом собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Стоимость купального костюма равна 196 долларам (15,1 тысячи рублей). Фотограф запечатлел знаменитость на фоне океана. Ее образ дополнили солнцезащитные очки.

Публикация звезды набрала больше 120 тысяч лайков. Восхищенные поклонники принялись писать ей комплименты в комментариях под снимком. «Не верится, что ей 55», «Выглядишь потрясающе», «Огонь», «Какая же ты красивая», «Я в восторге», — высказывались фанаты.

Ранее в марте Элизабет Херли в платье с декольте попозировала в компании с матерью и восхитила пользователей сети. На размещенном фото она сидит рядом со своей 80-летней матерью Анджелой. На актрисе — вечернее платье с глубоким декольте и высоким разрезом на левом бедре.