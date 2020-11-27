55-летняя актриса привлекла внимание фанатов к своему бренду снимком в бикини

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли привлекла внимание фанатов к собственной марке пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach, разместив в соцсетях откровенный снимок. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На кадре 55-летняя знаменитость позирует в бикини кораллового оттенка упомянутого бренда. Стоимость аналогичной модели на сайте марки составляет 196 долларов (14,7 тысячи рублей). Ее образ дополнил тонкий браслет на левой руке и солнцезащитные очки. Публикация набрала 15,7 тысячи лайков.

Поклонники восхитились внешним видом фотомодели в комментариях. «Восхитительная!», «Просто прекрасна!», «Ты невероятно красива!», «Я люблю тебя!», «Отлично выглядишь!» — писали они.

Ранее в ноябре Элизабет Херли напомнила о жизни до коронавируса снимком в купальном костюме. На размещенном фото британка позирует на пляже боком к фотографу в бикини леопардовой расцветки. Ее образ дополнили серьги-кольца. «Воспоминания из счастливого периода без Covid, когда можно было снимать купальники на пляже», — подписала она пост, который набрал более 70 тысяч лайков.