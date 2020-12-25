55-летняя актриса поздравила подписчиков с Рождеством снимком в купальнике

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поздравила подписчиков с католическим Рождеством откровенным снимком. Публикация появилась на ее странице в Instagram в пятницу, 25 декабря.

На размещенном фото 55-летняя знаменитость позирует напротив снежного леса в красном купальнике собственной марки пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Стоимость бикини составляет 196 долларов (14,5 тысячи рублей). Херли добавила на кадр изображения новогоднего колпака и белых медведей с помощью фотошопа.

В комментариях под постом, который набрал почти 90 тысяч лайков, поклонники восхитились внешним видом фотомодели и поблагодарили ее за поздравления. «Красотка! Поздравляю тебя с Рождеством», «Мне кажется, что даже в 40 лет я буду выглядеть хуже», «Какая же ты красивая! С праздником», «Счастливого Рождества», — писали фанаты.

Ранее в ноябре Элизабет Херли привлекла внимание пользователей к своему бренду снимком в бикини. Она снялась в купальном костюме кораллового оттенка. Ее образ дополнили браслет на левой руке и солнцезащитные очки.