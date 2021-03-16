55-летняя актриса снялась с матерью в платье с декольте и восхитила фанатов

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поздравила подписчиков с Днем матери откровенным снимком. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном фото 55-летняя актриса позирует рядом со своей 80-летней матерью Анджелой (Angela). Знаменитость была одета в вечернее платье с глубоким декольте и высоким разрезом на левом бедре длины макси бренда Retrofete стоимостью 445 фунтов стерлингов (46 тысяч рублей). Ее мать, в свою очередь, запечатлели в черном наряде с цветочным принтом.

В комментариях под публикацией, которая набрала 75 тысяч лайков, фанаты восхитились внешним видом фотомодели и поблагодарили ее за поздравления. «Спасибо, Элизабет! И тебя с Днем матери!», «Ты великолепна!», «Вы очень красивые!», «У тебя очень красивая мама!», «Прекрасная семья!» — писали они.

В декабре Элизабет Херли поздравила подписчиков с Рождеством снимком в купальнике. Актриса попозировала напротив снежного леса в красном купальнике собственной марки пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Стоимость бикини составила 196 долларов (14,5 тысячи рублей). Херли также добавила на кадр изображения новогоднего колпака и белых медведей с помощью фотошопа.