55-летняя актриса снялась обнаженной в стогу сена и вызвала споры в сети

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли поделилась откровенной фотографией и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

55-летняя актриса снялась полностью обнаженной в стогу сена лицом к фотографу. Волосы Херли распущены, а обнаженные части тела она прикрыла скрещенными перед собой ногами. Публикация набрала больше 140 тысяч лайков.

Пользователи сети принялись обсуждать внешний вид знаменитости в комментариях. Одни были озадачены выбором образа и локации. «Оденься», «Какая тупая фотография, разве станет голый человек садиться на сено?», «Мне больно смотреть на этот кадр», «Разве тебе не колко так сидеть?» — негодовали они.

Другие, напротив, выразили свое восхищение. «Возможно, это твоя самая лучшая фотография», «Очень горячо», «Самая красивая женщина в мире», «Боже мой, красота этой женщины лишает меня возможности что-либо произнести», — писали фанаты.

Ранее в марте Элизабет Херли снялась с матерью в платье с декольте и восхитила поклонников. На размещенном фото она позирует рядом со своей 80-летней матерью Анджелой. Знаменитость была одета в вечернее платье с глубоким декольте и высоким разрезом на левом бедре.