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Фигура 55-летней актрисы на пляжном снимке вновь взволновала поклонников

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Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала пляжное фото в купальнике и взволновала фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном фото 55-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в белом бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Она попозировала, сидя на песке возле моря. В подписи к посту, который набрал больше 140 тысяч лайков, Херли призвала подписчиков поднимать себе настроение приятными покупками.

Поклонники оценили стройную фигуру звезды в комментариях. «И как тебе удается становиться все более красивой?», «Как всегда сногсшибательна», «Самая сексуальная женщина планеты», «Потрясающая фигура», «Очень горячо», «Нет слов, вау!» — восхищались они.

В январе Элизабет Херли задрала ноги в платье для фото и удивила подписчиков. Она сфотографировалась лежа на диване в шелковом платье цвета фуксии и серебристых босоножках на каблуках. При этом на первом кадре звезда скрестила ноги и задрала их вверх.

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