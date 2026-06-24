У российского избинг-магната забрали трактир

Суд по иску прокуратуры изъял у экс-главы Плеса Шевцова два объекта недвижимости

Приволжский районный суд Ивановской области по иску прокуратуры изъял два объекта недвижимости у бывшего мэра Плеса Алексея Шевцова (признан иноагентом в РФ), который известен как основатель нового направления отдыха под названием «избинг». Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Земельный участок площадью 224 квадратных метра и расположенное на нем нежилое здание общей площадью 86,3 квадратного метра в районе улицы Советской в Плесе обращены в доход государства. Там располагается трактир «Крутояр».

Суд установил, что на протяжении 10 лет Шевцов, являясь депутатом и главой поселения, покровительствовал местному рынку недвижимости, гостиничной сфере и общепиту. Благодаря этому он получил участок, где открыл ресторан. Основав избинг — разновидность отдыха или постоянное проживание в традиционном деревенском доме, — мэр стал магнатом и запустил проект «Потаенная Россия».

В марте вступило в законную силу решение суда о конфискации у него активов и доходов на сумму более одного миллиарда рублей.