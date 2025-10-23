Силовые структуры
Силовые структуры
У экс-главы излюбленного туристами российского города изъяли имущество на миллиард

Суд передал в доход РФ имущество на 1 млрд рублей экс-главы Плеса Шевцова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Ивановской области суд передал в доход России имущество на миллиард рублей, которое принадлежало бывшему главе Плеса Алексею Шевцову (признан в России иноагентом) и его семье. Об этом пишет ТАСС.

На этом настаивала прокуратура Ивановской области. В российский бюджет передали более 300 миллионов рублей со счетов семьи Шевцова, недвижимость на сумму около 356 миллионов рублей и доли в его бизнесе на 411 миллионов рублей. При этом , часть изъятых объектов недвижимости являются памятниками культурного наследия.

Бывший глава излюбленного туристами города заявил, что не согласен с решением суда. Он заявил, что все изъятое имущество купил законно у физических лиц. Шевцов также подчеркнул, что восстанавливал приобретенные памятники на собственные деньги.

