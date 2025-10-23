Силовые структуры
Бывший мэр Плеса оформил на родных две трети городской недвижимости

Марина Совина
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывший мэр Плеса Ивановской области Алексей Шевцов (признанный иноагентом в России) оформил на родственников больше двух третей недвижимого имущества в Плесском городском поселении. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор области Андрей Жугин в ходе прений по делу о взыскании более миллиарда рублей с Шевцова сообщил, что коррупционно нажитое имущество «пряталось по карманам» близких родственников. По его словам, общая площадь присвоенных экс-мэром участков сопоставима с площадью плесского музея-заповедника.

«Примечательно, что признанный иноагентом Шевцов еще в том же 2005 году открыто противопоставил себя государству и обществу, поправ закон и поставив интересы собственного обогащения превыше интересов города и горожан», — отметил прокурор.

10 октября Минюст пополнил реестр иноагентов. Так, в список включили бывшего мэра Плеса Алексея Шевцова.

