Бывший мэр Плеса оформил на родных две трети городской недвижимости

Бывший мэр Плеса Шевцов оформил на родных две трети недвижимости города

Бывший мэр Плеса Ивановской области Алексей Шевцов (признанный иноагентом в России) оформил на родственников больше двух третей недвижимого имущества в Плесском городском поселении. Об этом сообщает РИА Новости.

Прокурор области Андрей Жугин в ходе прений по делу о взыскании более миллиарда рублей с Шевцова сообщил, что коррупционно нажитое имущество «пряталось по карманам» близких родственников. По его словам, общая площадь присвоенных экс-мэром участков сопоставима с площадью плесского музея-заповедника.

«Примечательно, что признанный иноагентом Шевцов еще в том же 2005 году открыто противопоставил себя государству и обществу, поправ закон и поставив интересы собственного обогащения превыше интересов города и горожан», — отметил прокурор.

10 октября Минюст пополнил реестр иноагентов. Так, в список включили бывшего мэра Плеса Алексея Шевцова.