55-летняя актриса снялась в бикини на видео и удивила фанатов своей фигурой

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала видео, на котором она запечатлена в откровенном образе, и удивила поклонников. Ролик появился на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 55-летняя знаменитость позирует во время отдыха на пляже. Херли одета в оливковое бикини своего собственного бренда Elizabeth Hurley Beach, а также удлиненную рубашку с леопардовым принтом. Ее образ дополнили солнцезащитные очки и крупные серьги.

«Третий день моего отдыха, и я замечательно провожу время на пляже», — подписала пост модель, который набрал 702 тысячи просмотров. Поклонников восхитила фигура актрисы, о чем они написали в комментариях под публикацией. «Ты выглядишь потрясающе», «О господи, шикарна», «Ты становишься только краше с годами, как хорошее вино», «Просто красотка», — высказывались фанаты.

В январе Элизабет Херли задрала ноги в платье для фото и также удивила подписчиков. Она сфотографировалась лежа на диване в шелковом платье цвета фуксии и серебристых босоножках на каблуках. При этом на первом кадре звезда скрестила ноги и задрала их вверх.