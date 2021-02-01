Раскритикованная за откровенные наряды ведущая вышла в эфир в прозрачном платье

Популярная британская телеведущая и актриса Холли Уиллоби (Holly Willoughby), которая регулярно подвергается критике зрителей из-за своих откровенных нарядов, вновь вышла в эфир передачи «Танцы на льду» в вызывающем платье. Об этом сообщает Daily Mail.

В очередном выпуске 39-летняя Уиллоби появилась в черном длинном платье с пышной юбкой и облегающим топом. Модель под названием Fina бренда Costarellos изготовлена из прозрачного тюля, который во время шоу просвечивал белье и декольте знаменитости. Стоимость вещи на сайте марки с учетом скидки составляет 1480 фунтов стерлингов (около 150 тысяч рублей). Свой образ телеведущая дополнила украшениями производителя Stephen Webster и обувью Sophia Webster.

Отмечается, что в эфирах предыдущих выпусков программы Уиллоби также появлялась в платьях с глубокими вырезами. Ее внешний вид возмущал поклонников, и они высказывались об этом в соцсетях. «Платье Холли больше походит для фигуристки. Какой неподобающий вид!», «Почему Холли позволила себе сниматься в таком виде в семейном шоу?», «И это только шесть вечера воскресенья...» — писали они в Twitter.

В ноябре 2020 года Холли Уиллоби также раскритиковали в сети за выбор платья для другого шоу This Morning. Тогда она надела темное платье с цветочным принтом и большим белым воротником с кружевом в стиле 1940-х годов. Зрители сочли наряд знаменитости старомодным и в комментариях прозвали ее старухой.