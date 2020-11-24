Зрители назвали телеведущую старухой из-за старомодного платья в эфире шоу

Популярную британскую телеведущую и актрису Холли Уиллоби (Holly Willoughby) раскритиковали в сети за выбор платья для эфира очередного выпуска шоу This Morning. Фотографию образа она разместила в своем Instagram-аккаунте во вторник, 24 ноября.

На снимке 39-летняя Уиллоби запечатлена в длинном темном платье с цветочным принтом и большим белым воротником с кружевом и черных туфлях-лодочках на каблуках. Наряд в стиле 1940-х годов представлен в ассортименте марки Ghost London.

Зрители сочли наряд знаменитости старомодным и в комментариях прозвали ее старухой. «Ты красивая, но наряд явно устарел, ты выглядишь в нем как старуха», «Это бесформенных наряд из прошлого века, он тебя старит», «Сегодня бабушкин стиль?», «Ты отыскала это платье на чердаке своей бабушки?» — критиковали они.

Ранее в ноябре еще одна британская телеведущая Аманда Холден снялась в откровенном рождественском наряде и тоже была обругана в сети. 49-летняя знаменитость попозировала в костюме Санта-Клауса, который состоял из красно-белого мини-платья с капюшоном и декольте. «Аманда, тебе не 12, повзрослей уже», — писали ей зрители в соцсетях.