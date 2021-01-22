55-летняя актриса задрала ноги в платье для фото и удивила поклонников

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала фото в откровенной позе и удивила фанатов. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 55-летняя знаменитость позирует, лежа на диване в шелковом платье цвета фуксии и серебристых босоножках на каблуках. При этом на первом снимке Херли скрестила ноги и задрала их вверх. «Все еще дома!» — подписала она пост, который набрал почти 150 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы в комментариях. «Твои лучшие поза и цвет», «Какие ноги!», «Черт возьми, нет ничего горячее», «Чудесна везде, в любой одежде и в любое время», «Как всегда сногсшибательна», — хвалили они.

В декабре 2020 года Элизабет Херли поздравила подписчиков с Рождеством снимком в купальнике. На размещенном фото знаменитость позирует напротив снежного леса в красном купальнике собственной марки пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Стоимость бикини составляет 196 долларов. Херли добавила на кадр изображения новогоднего колпака и белых медведей с помощью фотошопа.