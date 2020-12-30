Стройность 55-летней актрисы на фото в откровенном наряде восхитила поклонников

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала фото в откровенном наряде и восхитила фанатов своей стройностью. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

55-летняя знаменитость снялась сидя на ступеньках в темно-синем платье длины макси с глубоким декольте и высоким разрезом на левой ноге английского люксового бренда Gyunel. Ее образ дополнили черные босоножки на каблуке, крупные бриллиантовые серьги, браслет и кольцо. Публикация набрала более 105 тысяч лайков.

Поклонники звезды восхитились ее молодым внешним видом в комментариях под постом. «Шикарные ноги!», «Отлично выглядишь, Элизабет!», «Эти ноги просто великолепны», «Самая красивая женщина в мире», «Боже, какая ты горячая», — писали они.

Ранее в декабре Элизабет Херли поздравила подписчиков с Рождеством снимком в купальнике. На размещенном фото знаменитость позирует напротив снежного леса в красном купальнике собственной марки пляжной одежды Elizabeth Hurley Beach. Стоимость бикини составляет 196 долларов. Херли добавила на кадр изображения новогоднего колпака и белых медведей с помощью фотошопа.