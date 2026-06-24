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20:03, 24 июня 2026Спорт

Оценены шансы капитана сборной Англии забить на чемпионате мира после снятия проклятия

Аналитики назвали Кейна самым вероятным автором мяча в матче с Панамой на ЧМ-2026
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Букмекеры оценили шансы капитана сборной Англии Харри Кейна забить в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира (ЧМ) 2026 года после снятия проклятия. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам, который ранее якобы наложил проклятие на Кейна, теперь заявил, что снимает его. По его словам, капитан сборной Англии сможет забить в следующем матче против национальной команды Панамы.

Аналитики оценили шанс Кейна забить мяч в ворота Панамы коэффициентом 1,52. Именно его называют самым вероятным автором мяча.

Встреча между Англией и Ганой завершилась со счетом 0:0. Сборные возглавляют группу L, у каждой из этих команд по четыре очка после двух туров. 28 июня они проведут заключительные матчи группового этапа. Сборная Англии сыграет с Панамой, а Гана — с Хорватией.

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