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20:00, 24 июня 2026Наука и техника

На Украине модернизировали «Буцефала»

На Украине модернизировали бронетранспортеры БТР-4 «Буцефал»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Artemis Dread / wikipedia

Украинские бронетранспортеры БТР-4 «Буцефал» модернизировали после начала специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Telegram-канал «Повернутые на войне».

В сообщении обратили внимание на кадры БТР-4 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. На них можно заметить обновленную панель приборов механика-водителя. Для сравнения канал опубликовал фото «Буцефала», который стал трофеем Вооруженных сил России в 2022 году.

Это может указывать на работы по модернизации БТР-4 после начала СВО.

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Четырехосный БТР-4 с боевым модулем БМ-7 «Парус» впервые представили в 2009 году. В арсенал машины входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров, гранатомет и пулемет. Защищенность БТР обеспечивают противопульная броня и решетчатые экраны.

В апреле стало известно, что партизаны из Народно-освободительной армии Коммунистической партии Бирмы захватили БТР-3У украинского производства в Мьянме.

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