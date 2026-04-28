Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:47, 28 апреля 2026Наука и техника

Коммунисты захватили украинский БТР-3У в Мьянме

Партизаны-коммунисты захватили украинский бронетранспортер БТР-3У в Мьянме
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikipedia

Партизаны из Народно-освободительной армии Коммунистической партии Бирмы (КПБ) захватили бронетранспортер БТР-3У украинского производства в Мьянме. На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На фото видны бойцы на машине, которая принадлежала сухопутным войскам Мьянмы. На трофее нет видимых повреждений.

В основе БТР-3У лежит БТР-94, который в 1990-е годы харьковский завод имени Малышева разработал на основе советского БТР-80. Четырехосный транспортер получил двигатель Deutz мощностью 326 лошадиных сил с автоматической трансмиссией Allison. Машина оснащена боевым модулем «Шквал», в арсенал которого входит пушка калибра 30 миллиметров, пулемет и противотанковые ракеты. На вооружении Мьянмы находилось около десяти БТР-3У.

В феврале стало известно, что Вооруженные силы России получили партию боевых машин пехоты БМП-3 с дополнительной защитой и комплексами радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok