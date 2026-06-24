Звезда «Мажора» показал редкое фото с дочерью в честь ее юбилея

Актер Денис Шведов поделился редким фото с дочерью Мирославой в честь ее 10-летия

Российский актер театра и кино Денис Шведов показал редкое фото с дочерью Мирославой в честь ее юбилея. Снимок он разместил на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя звезда сериалов «Мажор» и «Бывшие» запечатлел наследницу, которой исполнилось 10 лет. «Я с тобой уже 10 лет! Счастливые 10 лет. Спасибо тебе за тебя, любимая. Я горжусь быть твоим папой. Всегда за тебя во всем. Будь счастлива, доченька», — написал знаменитость.

На снимке, которым поделился актер, он был запечатлен рядом с дочерью в розовой футболке и темно-зеленом бомбере. В свою очередь, Мирослава позировала в полосатом вязаном кардигане и белой ветровке с аппликациями.

В марте Денис Шведов решился на пересадку волос. Звезду в одноразовой операционной одежде и синем махровом халате запечатлели в клинике.