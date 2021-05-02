Прыгающая в бикини 55-летняя актриса порадовала подписчиков

Британская актриса, фотомодель и дизайнер Элизабет Херли опубликовала фото в бикини и порадовала поклонников. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

55-летняя Херли снялась во время прыжка на пляже в купальнике с леопардовым принтом собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Стоимость костюма 196 долларов (14,7 тысячи рублей). Автор фотографии запечатлел знаменитость на берегу океана на фоне пальм.

Публикация звезды набрала больше 100 тысяч лайков и восхитила ее подписчиков, которые принялись писать ей комплименты в комментариях под постом. «Фотография просто шикарна», «Хочу стареть как Элизабет», «Потрясающая», «Самая красивая», «Такое ощущение, что ты сделала это фото 20 лет назад, шикарная», — высказывались фанаты.

Ранее в марте Элизабет Херли в платье с декольте попозировала в компании с матерью и восхитила пользователей сети. На размещенном фото она сидит рядом со своей 80-летней матерью Анджелой. На актрисе — вечернее платье с глубоким декольте и высоким разрезом на левом бедре.