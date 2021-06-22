Почти половина россиян нашла у себя интернет-зависимость

Почти половина россиян (42 процента) нашла у себя интернет-зависимость. В два раза меньше граждан устраивают ежедневный перерыв в использовании гаджетов, сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный порталом Superjob.

Отмечается, что 11 процентов респондентов уверены в своей интернет-зависимости. Еще треть россиян (31 процент), скорее, уверены в этом. Большинство опрошенных (58 процентов) отрицают наличие зависимости от цифровых устройств и интернета, но не сомневаются в своих словах только 24 процента опрошенных.

При этом женщины чаще мужчин признавались, что чувствуют зависимость от гаджетов и интернета: 43 и 40 процентов соответственно. Наиболее редко страдают этой проблемой респонденты старше 45 лет (32 процента россиян).

При этом больше половины россиян (54 процента) сознательно не отдыхают от использования интернета. Только каждый пятый (21 процент) каждый день устраивает себе «цифровой детокс», покидая сеть и откладывая гаджеты. Каждый десятый гражданин стремится отдыхать от интернета раз в неделю, еще 10 процентов опрошенных — раз в месяц, 4 процента — несколько раз в год. Женщины чаще мужчин позволяют себе ежедневный цифровой детокс (24 процента и 18 процентов соответственно)

Опрос проводили с 1 по 17 июня 2021 года, в нем поучаствовали 1600 респондентов из 220 населенных пунктов России.

Ранее психотерапевт перечислила способы отвлечь ребенка от гаджетов. Лучше всего подвести свое чадо к игре и заниматься с ним, как это делали прошлые поколения.