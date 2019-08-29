Российским школам разрешили учить детей играть в Dota 2 и FIFA

Образовательные учреждения могут сами решать, включать ли уроки по киберспорту в их учебный план. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ответ Минпросвещения гендиректору Института развития интернета (ИРИ) Сергею Петрову.

В ведомстве отметили, что, согласно государственным стандартам образования, школы могут включать дополнительные предметы, факультативные занятия курсы и модули в вариативную часть образовательной программы в зависимости от специфики учреждения.

С инициативой о введении подобных уроков выступали в Институте развития интернета. Там разработали список популярных игр с возрастной маркировкой 14+, которые необходимо освоить школьникам. В него попали Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. Отмечалось, что с помощью этих игр дети учатся работе в команде, логике, креативности, скорости реакции, стратегическому и абстрактному мышлению.

Провести эксперимент в организации предлагали в нескольких школах во всех российских регионах в 2020-2025 годах. В Минпросвещения ранее отвечали, что включение компьютерных игр в школьную программу не планируется, потому что это приведет «к переутомлению учащихся».

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