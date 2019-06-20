В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США

Американские спецслужбы манипулируют общественным сознанием и формируют у молодежи протестную активность и недовольство властями страны с помощью компьютерной игры Metal Gear и проекта «Эхо Рунета». Об этом на круглом столе в Госдуме заявил замминистра обороны Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

«В интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и, прежде всего, молодежи», — заявил замминистра.

Metal Gear — серия компьютерных игр в жанре стелс-экшн, разработанная компанией Konami под руководством геймдизайнера Хидео Кодзимы. «Эхо Рунета» — один из проектов международного сообщества журналистов и блогеров Global Voices Online. Он называет своей целью стать ведущим источником объективной информации о российском интернете. Что Картаполов имел в виду под «Графикой», неизвестно.

4 июня «Россия 24» нашла в трейлере игры Call of Duty: Modern Warfare американскую пропаганду и русофобию. Ведущий счел, что русские показаны в игре опасными и агрессивными. В доказательство он привел фрагмент из трейлера, в котором российский самолет бомбит «Белые каски» — организацию добровольцев, которые помогают жителям Сирии. Журналист назвал это провокацией и попыткой скомпрометировать российские войска, помогающие сирийским военным.

В октябре 2018 года совладелец регистратора доменов Reg.ru Филипп Гросс-Днепров в эфире передачи Владимира Соловьева заявил, что подросток, устроивший стрельбу в Керчи, был поклонником игры «Дока-2», в которой можно убивать людей «изощренными способами» и «по 10 минут вынимать людям кишки». Ее название созвучно с Dota 2, но в ней ничего общего с сюжетом описанной экспертом игры нет.

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