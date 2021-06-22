Жена Бибера пришла на встречу с Макроном в платье с голым животом

Внешний вид жены канадского певца Джастина Бибера Хейли на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном привлек внимание пользователей сети. Соответсвующие комментарии появились в Twitter.

Известно, что супружеская пара встретилась с лидером Франции и его женой Брижит в Париже в Елисейском дворце, чтобы обсудить вопросы, связанные с современной молодежью. Модель запечатлели в откровенном бежевом платье бренда LaQuan Smith с перекрестными бретелями и разрезом, оголяющим ее живот. Бибер дополнила свой образ сумкой Little Liffner и босоножками на завязках в тон.

Поп-исполнитель,в свою очередь в качестве наряда выбрал брючный костюм в тонкую полоску и белую рубашку. При этом вместо классических туфель певец обул голубые кеды спортивной марки Nike. Он также надел серьги и колье в виде цепи.

Пользователи сети не оценили наряды пары и принялись критиковать их в многочисленных постах в соцсетях. «Что за ерунду Биберы надели на встречу с президентом Франции? Фу», «Я одна не понимаю, как Хейли могла надеть такое платье на встречу с политиками?», «Хейли не поняла, с кем встречается? Похожа на проститутку», «Все говорят о наряде Хейли, но никого не смущают кроссовки Джастина», «Хейли и Джастин похожи на учеников Макронов», — писали юзеры.

В апреле образ первой леди Франции на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским обругали в сети. Папарацци засняли Брижит Макрон в платье выше колена модного дома Louis Vuitton с графическим принтом в виде монограммы бренда оранжевого и белого цветов.