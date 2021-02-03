Жена Бибера раскрыла секрет тонкой талии

Жена канадского музыканта Джастина Бибера, супермодель Хейли Бибер, раскрыла секреты сохранения стройной фигуры и здоровой кожи. Об этом она рассказала в подкасте Going for Goal («Путь к цели») издания Women's Health.

24-летняя знаменитость отметила, что для поддержания тонкой талии, обхват которой составляет 60 сантиметров, она регулярно занимается пилатесом. «Раньше я была балериной, поэтому пилатес приводит мое тело в лучшую форму», — поделилась она, добавив, что этот вид физической активности благотворно влияет не только на гибкость и осанку, но и на улучшение духовного состояния. Кроме того, Бибер несколько раз в неделю посещает спортзал и чередует силовые тренировки с занятиями по боксу.

В подкасте супермодель также рассказала, как она добилась сияющей кожи лица. По ее словам, по утрам и вечерам она очищает кожу в два этапа: сперва средством на масляной основе, а затем — пенкой для умывания. Также возлюбленная Бибера подчеркнула важность использования солнцезащитного крема. «Я всегда ношу SPF, каждый божий день. Я рада, что осознала важность этого средства в свои 24 года, но я бы начала им пользоваться гораздо раньше», — заключила она.

Ранее в январе бывшая британская модель Даниэль Ллойд поделилась секретом быстрого похудения без диеты и спорта. Ей удалось сбросить больше двух килограммов за 10 дней благодаря тому, что она выпивала по два кетоновых напитка ежедневно. Героиня материала отметила, что несмотря на незначительную потерю в весе, качество ее тела значительно улучшилось.