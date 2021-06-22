Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пожаловалась на отсутствие возможности бороться с коррупцией во время работы в качестве депутата в эфире радио «Комсомольская правда».

«Если бы я была прокурором, вы бы услышали о моих успехах в борьбе с коррупцией. Но поскольку я была точно таким же депутатом, как и все мои коллеги, ну как мне бороться-то с коррупцией», — сказала она. При этом она подчеркнула, что не собиралась обвинять в противоправных действиях коллег.

Как пояснила Поклонская, для привлечения к ответственности причастных к коррупции, в том числе чиновников, должностных лиц и депутатов, существует определенная процедура. Однако, по ее словам, это поле работы спецслужб и правоохранительных органов. «Это к ним вопросы», — заключила депутат.

28 мая стало известно, что Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Позже она пояснила, что переходит на другую интересную работу, не связанную с работой депутата.