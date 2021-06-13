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Поклонская назвала виновных в разладе отношений между Россией и Украиной

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Наталья Поклонская
Наталья Поклонская
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала виновных в разладе отношений между Россией и Украиной. Ее цитирует РИА Новости.

«К сожалению, такого желания у украинского руководства пока нет», — отметила депутат, говоря о построении партнерских отношений с Россией.

При этом, по ее словам, у обеих стран есть возможность наладить нормальный диалог.

Ранее 13 июня сообщалось, что Поклонская обвинила Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в игнорировании водной блокады Крыма со стороны Украины. Она пояснила, что представители организации не спешат с оценкой происходящего, поэтому «складывается впечатление, что вопрос сознательно затягивается или игнорируется».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.

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