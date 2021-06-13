Поклонская обвинила ООН в игнорировании водной блокады Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обвинила Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в игнорировании водной блокады Крыма со стороны Украины. Ее цитирует РИА Новости.

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По словам политика, представители организации не спешат с оценкой происходящего, поэтому «складывается впечатление, что вопрос сознательно затягивается или игнорируется». Поклонская уже обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу водной блокады и просила осудить действия Киева.

11 июня председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что Украина может начать переговоры о возобновлении подачи воды в Крым с Россией только если будет точно понимать, на какие уступки готова пойти Москва. До этого представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, советник главы офиса президента Алексей Арестович пояснил, что воду можно «менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск из Донбасса» и возвращение неподконтрольных территорий на условиях Украины.

После присоединения Крыма к России в 2014 году Украина перекрыла идущий от Днепра Северо-Крымский канал, который ранее обеспечивал более 80 процентов потребностей полуострова в пресной воде.