Депутат Госдумы Наталья Поклонская оценила форму сборной Украины с изображением Крыма, в которой команда будет выступать на чемпионате Европы по футболу. Своим мнением она поделилась на личной странице в Facebook.

Поклонская предложила провести совместный матч между командами России и Украины на полуострове, если Киев скучает по крымчанам. Она также подчеркнула, что Крым является частью России, назвав полуостров «нашим».

«А вообще, есть такая примета: на крымчан посягнешь — свое потеряешь», — заключила депутат.

Ранее другой депутат нижней палаты парламента, Дмитрий Свищев, предупредил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), что с одобрением формы сборной Украины может открыться «ящик Пандоры». По мнению депутата, другие страны могут вспомнить свои территориальные претензии: Венгрия может прийти с претензией на Западную Украину, Польша — на Львов.

Форма сборной Украины с изображением полуострова была представлена 6 июня. В Госдуме призывали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако союз решил одобрить форму игроков.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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