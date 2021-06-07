В Госдуме оценили решение УЕФА одобрить форму Украины с изображением Крыма

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовать форму сборной Украины с изображением Крыма для участия в чемпионате Европы. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Как бы УЕФА не открыл ящик Пандоры: Венгрия может прийти с претензией на Западную Украину, Польша — на Львов. Огромное количество территориальных претензий, которые существуют в мире», — заявил Свищев. Он подчеркнул, что спорт должен быть отделен от политики, и посчитал, что своими провокациями Украина лишь испортит футбольный праздник.

Форма сборной Украины с изображением полуострова была представлена 6 июня. В Госдуме призывали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако Союз решил одобрить форму игроков.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.