Политолог рассказал о «страшном сне» для Украины из-за встречи Путина и Байдена

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может стать «страшным сном» для Украины, об этом рассказал политолог Константин Бондаренко изданию «Главред».

По его словам, Киев тревожат итоги саммита глав государств, стоит вопрос, будут ли Соединенные Штаты настаивать на выполнении Минских соглашений или «скажут дальше имитировать процесс выполнения». Эксперт отметил, что это будет зависеть от того, насколько американскому лидеру удастся разрядить ситуацию со своим российским коллегой.

Бондаренко подчеркнул, что по результатам встречи Путина и Байдена Вашингтон может установить срок выполнения договоренностей. «Это станет страшным сном украинских властей — если Вашингтон начнет заставлять Киев выполнять Минские договоренности», — добавил он.

По мнению политолога, в этом случае Украина может сблизиться с Великобританией или создать региональный блок с Турцией, чтобы игнорировать требования США. Он заключил, что в любом случае страну будет ждать судьба государства, которым манипулируют в интересах крупных игроков. Чтобы избежать этого, необходимо самим «становиться сильными и взрослыми».

Ранее глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак дал прогноз, что президент США Джо Байден будет придерживаться принципиальной позиции по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Вашингтон является стратегическим партнером Киева.