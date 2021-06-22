VK Fest перенесли из-за коронавируса

Организаторы VK Fest перенесли мероприятие на 28 и 29 августа. Об этом говорится на официальной странице крупнейшего городского опен-эйр-фестиваля России во «ВКонтакте».

Причиной такого решения стала усложнившаяся ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

При этом устроители фестиваля допустили, что VK Fest вообще может быть отменен в этом году. В этом случае все уже купленные билеты будут действительны и в 2022 году.

Изначально VK Fest должен был состояться 24 и 25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Ранее свое участие в фестивале подтвердили 90 артистов. Среди них Manizha, представлявшая Россию на «Евровидении» в этом году, а также артисты Jah Khalib, GONE.Fludd, HammAli & Navai и блогеры Дина Саева, Даня Милохин, GAVRILINA и Катя Клэп.