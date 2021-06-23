Женщина заподозрила партнера в измене из-за ошибки на почте и устроила погром

В Лондоне женщина обвинила партнера в измене после того, как он получил открытку ко Дню отца. Об этом сообщает издание The Mirror.

В воскресенье, 20 июня, 52-летний англичанин Даррен Уилсон (Darren Wilson) ждал открытку на День отца от 22-летней дочери Дарси (Darcy). Однако по ошибке ему пришло письмо, которое предназначалось другому отцу.

В понедельник, 21 июня, когда Уилсон был на работе, на его домашний адрес прислали открытку, которую первой увидела его возлюбленная по имени Керри. На открытке был изображен новорожденный ребенок, а подпись гласила: «С первым Днем отца, папаша!». Женщина подумала, что у ее возлюбленного есть другая семья, и он снова стал отцом. Она пришла в ярость и начала звонить «изменщику». Неудачные попытки дозвониться Уилсону на работу еще больше разозлили Керри, и она разбила его телефон, компьютер и телевизор.

«Я понимаю реакцию Керри, в нашей паре есть определенные проблемы с доверием. Более того, дети называют меня "папашей", поэтому открытка выглядела очень правдоподобно», — прокомментировал Уилсон.

Представители компании-производителя открыток принесли извинения за ошибку и предложили мужчине выбрать подарок из их ассортимента, а также полностью компенсировали стоимость отправки открытки от его дочери Дарси.

Когда все обстоятельства прояснились, пара помирилась.

В Великобритании День отца отмечается ежегодно в каждое третье воскресенье июня.

Ранее сообщалось, что прочитавшей переписку мужа женщине пригрозили депортацией из ОАЭ. Муж женщины обратился в суд с просьбой привлечь ее к ответственности за содеянное.