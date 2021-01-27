Ревнивая жена не узнала себя на старых интимных фото и ударила мужа ножом

В Мексике жена нашла в телефоне мужа интимные фотографии, и, ослепленная ревностью, набросилась на супруга с ножом. Об этом пишет New York Daily News.

Она пришла в такую ярость, что муж не успел объяснить, что на этих фотографиях запечатлена она сама. Снимки были сделаны еще несколько лет назад, и женщина сама отправила их мужу по электронной почте. Разбирая архивы, мужчина нашел это письмо и перекачал снимки на телефон.

Мужчина получил несколько ударов ножом, но сумел обезоружить жену, успокоить ее и все объяснить. Во время драки соседи услышали крики и вызвали скорую помощь и полицию. Женщину арестовали, ей предъявили обвинения в домашнем насилии.

Позднее она рассказала полицейским, что увидела на злополучных кадрах, как ее муж занимается сексом с «гораздо более молодой и стройной женщиной».

26 января солист Мариинского театра Павел Шмулевич получил ранения после того, как его пьяная жена в порыве ревности набросилась на него с ножом. Супруга порезала его спину и предплечье, а затем воткнула нож ему в руку. Певец признался, что у них в семье регулярно случаются конфликты, из-за которых супруга бросается на него с ножом или кулаками. Однако к таким серьезным последствиям их ссора привела впервые.