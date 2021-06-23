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Российские губернаторы стали экскурсоводами

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российское общество «Знание» организовало лекции-экскурсии в разных точках страны для школьников и студентов, в которых экскурсоводами стали губернаторы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев провел экскурсию по Константиновской батарее, глава Амурской области Василий Орлов рассказал про Амурский газоперерабатывающий завод и космодром «Восточный», губернатор Ямала Дмитрий Артюхов встретился с школьниками на российском ледокольном судне «Андрей Вилькицкий». Также к проекту присоединились главы Калининградской области, Камчатки, Белгородской и Ивановской областей.

В экскурсиях приняли участие активные участники конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена». Со школьниками и студентами главы регионов обсудили не только историю известных достопримечательностей, но и перспективы развития городов.

Ранее сообщалось, что глава Калининградской области Антон Алиханов присоединился к проекту российского общества «Знание» и провел экскурсию на барке «Крузенштерн».

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года, основная задача которой — просветительская работа. Развитие общества инициировал в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

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