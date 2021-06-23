Из жизни
 
Последние новости
В Великобритании отреагировали на заявления о нарушении границ России эсминцем
Москвичи испытают «экстремальный тепловой стресс» 
Маэстро Понасенков попросил отпустить историка-расчленителя Соколова
Бузова показала новую прическу и разочаровала фанатов
Раскрыта новая функция Windows 11
Голикова высказалась о риске путешествий в зарубежные страны
Жара в Москве побила рекорд за всю историю наблюдений
Российских полковников признали виновными в изнасиловании дознавательницы
Украина отреагировала на инцидент с британским эсминцем в Черном море
Футболист сборной России захотел повышения зарплаты
Новости партнеров
Прослушать новость

Мальчик обнаружил «страшную» гостью на кровати у спящей матери

Перейти в «Мою Ленту»
Изображение: Sarah Johnson

В английском городе Саутпорт, графство Мерсисайд, шестилетний мальчик проснулся ночью и обнаружил незваную гостью на кровати у его спящей матери. Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

36-летняя мать шестерых детей Сара Джонсон (Sarah Johnson) крепко спала, когда в четыре утра ее разбудил младший сын Джек. «Мой трехлетний ребенок вбежал в комнату со словами «большая страшная птица с большими глазами, мамочка». Я сказала ему, чтобы он вернулся в кровать, и что ему приснился плохой сон», — рассказала она.

Однако мальчик настоял на своем и попросил мать посмотреть на изголовье кровати. Женщина повернулась и встретилась взглядами с большой совой. Птица сидела у головы Джонсон и внимательно ее рассматривала.

Испуганная британка открыла все окна в доме, чтобы незваная гостья быстрее вылетела на улицу, но сова не спешила покидать семью Джонсон. Она перемещалась по комнатам и сидела на кроватях у спящих детей. «Я была в панике, потому что не знала, агрессивна сова или нет. К счастью, через час она улетела», — прокомментировала женщина.

После того, как сова улетела, Джонсон разместила ее фотографии на своей странице в Facebook, чтобы найти хозяина птицы. Выяснилось, что он живет по соседству, и сова благополучно вернулась домой в шесть утра.

Предположительно, хищная птица залетела в комнату старшего сына женщины, который спал с открытым окном.

Ранее сообщалось, что друзей напугало напоминающее снежного человека существо. Друзья заметили на обочине огромную фигуру, которая была похожа на большого человека или медведя гризли, вставшего на задние лапы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Three year old makes 'scary' find next to mum's head as she sleeps
Четырех друзей напугало напоминающее снежного человека существо
Женщина нашла загадочное существо с похожими на человеческие руки конечностями
Семья медведей навестила туристов в шведском лесу
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0213 мая

Уплыл в никуда.

Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
15:1018 июня

Переболевший COVID-19 пожаловался на вкус гнили от еды и начал есть тосты

12:5918 июня

Умершая мать полностью оплатила свадьбу дочери

12:1118 июня

Скованные одной цепью 123 дня влюбленные сняли ее и расстались

Из жизни00:01 9 мая

Безупречный воин.

Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
11:1018 июня

Женщина придумала оригинальный способ уложить спать сына и прославилась в сети

10:0118 июня

Потерявший память на десять лет мужчина вспомнил все благодаря песне

09:0018 июня

Женщина выиграла больше миллиарда рублей и поссорилась с жадными родственниками

Из жизни00:02 3 мая

«Здесь тигры по улицам ходят».

История россиянки, которая стала стюардессой, переехала в Катар и влюбилась в принца
07:1118 июня

Ранившего четырех человек и проникшего на авиабазу медведя застрелили

07:0318 июня

Мужчина сбросил восемь килограммов за месяц и поделился секретом успеха

04:1018 июня

Диетолог назвала непригодные для употребления с мясом продукты

Россия
В Калининградской области введут обязательную вакцинацию для части граждан
«Вопрос лечения так и не решен»
Коронавирус снова мутировал. Чем это грозит россиянам?
Москвичей атаковали пчелы
В Москве ограничили посещение кафе, баров и ресторанов.
Попасть в них можно только с прививкой, антителами или ПЦР-тестом
Власти заявили о скором появлении в Москве вакцины «Спутник Лайт»
Совфед наделил Генпрокуратуру правом представлять Россию в ЕСПЧ
В Москве заработали бесковидные бары и рестораны.
 
Все материалы
Мир
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Все материалы
Бывший СССР
Россия поддержит Белоруссию после ввода санкций «до критических обстоятельств»
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Посол в Минске допустил продление ареста россиянки Софии Сапеги
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
В Армении анонсировали размещение российских военных на границе с Азербайджаном
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
В Литве высмеяли сторонников традиционных ценностей
Все материалы
Экономика
Инцидент с британским эсминцем не повлиял на курс рубля
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Европейский бизнес разогнался до многолетнего рекорда
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Крупнейшие нефтяные компании приготовились к резкому росту цен
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников сравнил запуганное коронавирусом общество со стадом коров
Порнозвезда призвала говорить с подростками о порно
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Ургант высмеял выдвижение Вассермана в Госдуму
Роскомнадзор потребовал закрыть сайт Навального «Умное голосование»
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала лучшие продукты для обеденного перерыва
Пропавшая собака вернулась к хозяевам спустя 11 лет
Акулу-людоеда заметили у берегов Сахалина
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Спасенная японскими водолазами женщина оказалась куклой для утех
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Все материалы
Объявлены рублевые цены на новый Porsche 911 GTS
Длительный тест Mazda CX-30: часть вторая
Подводим итоги длительного теста японского кроссовера
Новый GAC GS8 раскрыли на официальных фотографиях
С юбилеем, Chevrolet Tahoe!
Отмечаем тридцатилетие несокрушимых американских крепостей на колесах
АвтоВАЗ приостановил производство третий раз с начала июня
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
Прототип внедорожного Volkswagen на базе Beetle продают по цене двух айфонов
Все материалы
Среда обитания
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы