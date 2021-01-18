Четырех друзей напугало напоминающее снежного человека существо

Странное существо, напоминающее снежного человека, напугало жителей канадской провинции Британская Колумбия. Об этом сообщает канадская газета The Star.

Вечером 25 декабря 2020 года четверо друзей, ехавших на автомобиле по шоссе в районе города Силвертон, заметили на обочине огромную фигуру. По их словам, она напоминала очень большого человека или медведя гризли, вставшего на задние лапы. Существо быстро опустилось на четыре лапы и скрылось в зарослях. Друзья остановили машину, сфотографировали его следы и отправили снимки криптозоологам, которые ищут снежных людей.

Мы нашли самые разнообразные следы, и одни выглядели особенно тревожно. Это были следы двуногого существа, ведущие в лес по прямой линии. Я была немного напугана, когда увидела их размер. И это были определенно не медвежьи лапы Эрика Спин-д’Соуса очевидец

По мнению главы организации Bigfoot Field Research Group и ведущего программы «В поисках снежного человека» на канале Animal Planet Мэтта Манимейкера, подделка или розыгрыш исключены. «Окружающий следы нетронутый снег доказывает, что следы не сфабрикованы людьми, — объясняет он. — Длина шага превосходит возможности человека, пытающегося двигаться по сугробам до колена. Следы волочения и глубина показывают, что их не мог оставить прыгающий заяц. Линейный характер следов свидетельствует, что это был не медведь».

Спустя десять дней после наблюдения на месте происшествия побывала группа криптозоологов из Оканагана. Они изучили следы и пришли к выводу, что их мог оставить лось. «Очевидцы могли увидеть крупную лосиху, которая смотрела вперед, и принять ее за человекообразную фигуру», — говорит Манимейкер. В то же время он отмечает, что лосиных следов недостаточно для окончательного вывода.

В 2018 году сообщалось, что житель американского штата Монтана отправился в лес и чуть не погиб от пули охотника за снежным человеком. «Если я вижу что-то похожее на снежного человека, то просто стреляю в него», — объяснил он.