Акулу-людоеда заметили у берегов Сахалина

У берегов Сахалина заметили белую акулу. Об этом сообщает портал Skr.su.

Отмечается, что рыбу-людоеда увидели рыбаки недалеко от Холмского порта. Судя по комментариям очевидцев, размер хищницы не превышает двух метров. «Да, рейд Холмска богатым стал», — прокомментировал автор видео, опубликованного на портале.

Белая акула является одной из самых крупных хищных рыб в мире и считается опасным и агрессивным обитателем океана. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются и особи длиной до шести метров.

Ранее участники спортивной рыбалки случайно поймали агрессивную акулу-людоеда. Молодая агрессивная особь достигала в длину около двух метров и весила приблизительно 50 килограммов. Хищная рыба набросилась на лодку, но команде удалось подобраться к борту и отпустить ее.