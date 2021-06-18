Участники спортивной рыбалки случайно поймали агрессивную акулу-людоеда

Участники спортивной рыбалки в американском городе Сисайд-Хайтс, штат Нью-Джерси, поймали большую белую акулу, также известную как акула-людоед. Об этом сообщает сайт телеканала ABC 6.

В воскресенье, 13 июня, американцы ловили лисьих акул в полутора километрах от берега. Капитан Джефф Уорфорд (Jeff Warford) рассказал, что акула-людоед попалась на крючок случайно.

Рыбаки поймали молодую агрессивную особь длиной около двух метров и весом около 50 килограммов. Хищная рыба набросилась на лодку, но команде удалось подобраться к борту и отпустить ее.

Они сделали несколько фотографий и видеозаписей, после чего обрезали леску.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что австралийцы встретили большую белую акулу, также известную как акула-людоед во время рыбалки. Крупная хищная морская рыба в течение 10 минут кружила около лодки рыбаков.