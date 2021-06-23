Эксперты показали эффективный способ избавиться от пятен на матрасе

Эксперты поделились действенным лайфхаком, с помощью которого можно легко вывести пятна с матраса. Соответствующий материал публикует The Sun.

Директор компании Time4Sleep Джонатан Уоррен объяснил, что на матрасе скапливается внушительное количество пыли, грязи, пота и бактерий. По этой причине необходимо регулярно заниматься его очисткой. Это, по словам эксперта, поможет справиться с аллергическими реакциями и в целом поспособствует улучшению здоровья и качества сна.

Для выведения различных пятен Уоррен посоветовал использовать пылесос, бикарбонат соды, пятновыводитель и влажную ткань. В материале обратили внимание на ролик в TikTok, на кадрах которого подробно описывается эффективный метод избавления от грязи с помощью перечисленных средств.

Так, сперва автор видео взяла пятновыводитель для ковров и начала втирать его в самые яркие пятна с помощью щетки. Затем женщина присыпала матрас бикарбонатом соды, который нейтрализует запахи и впитывает в себя пыль, и оставила его примерно на час. После того как матрас высохнет, его следует пропылесосить, чтобы удалить остатки рассыпчатого вещества. В конце ролика видно, что матрас стал гораздо чище.

Ранее в июне блогерша показала эффективный способ вывести пятна масла с белой одежды. Так, сперва Шантель Мила (Chantel Mila) кладет под испачканную ткань картон, затем наносит на грязный участок жидкое мыло и небольшое количество пищевой соды. В конце ролика она очищает масло с помощью жесткой щетки, затем отправляет футболку в стиральную машину.