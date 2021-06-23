Немецкие компании назвали «Северный поток-2» незаменимым

Более трети опрошенных немецких компаний, работающих в России, считают, что газопровод «Северный поток-2» незаменим для экономики Германии. Об этом говорится в исследовании Российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП).

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Около 60 процентов назвали проект важным вкладом в обеспечение энергобезопасности ЕС. Порядка 97 процентов ожидают, что власти Германии займут однозначную позицию относительно газопровода и добьются завершения его строительства. Около 33 процентов полагают, что «Северный поток-2» незаменим для обеспечения энергоснабжения.

Еще 7 процентов уверены, что в газопроводе нет необходимости из-за перехода Германии на возобновляемые источники. Также 60 процентов немецких компаний выступили за постепенную отмену европейских санкций против России, а 33 — за немедленное их снятие.

Почти половина немецких компаний (47 процентов), работающих в России, планируют инвестировать в страну в ближайшие 12 месяцев. Общий объем вложений может составить 840 миллионов евро. По данным Бундесбанка, чистый объем прямых инвестиций из Германии в Россию за первый квартал 2021 года был около 1,1 миллиарда евро.