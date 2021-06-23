Американцы остановили ехавшую к умирающим скорую и станцевали тверк

Американцы в городе Окленд, штат Калифорния, остановили машину скорой помощи, которая ехала к умирающим жертвам перестрелки, и начали танцевать тверк вокруг нее и на ней. Об этом передает Fox News.

В полиции города заявили, что, если бы участники уличной вечеринки в честь Дня эмансипации (освобождения рабов) не остановили машину, которая спешила на помощь пострадавшим, то можно было бы избежать гибели 22-летнего мужчины, который скончался от полученных ранений.

Представитель полиции также отметил, что участники уличной вечеринки вовремя не подчинились требованиям правоохранительных органов и не освободили дорогу. Тем не менее он поблагодарил тех граждан, которые оказали содействие полиции.

Ранее сообщалось, что три человека погибли и четыре получили ранения в результате стрельбы в американском штате Огайо. 40-летний мужчина скончался на месте, еще двое умерли в больницах. 36-летняя женщина и еще один пострадавший получили пулевые ранения в голову, еще две были госпитализированы с травмами ног. Полиция не разглашает причины инцидента, пока идет расследование, личность подозреваемого не установлена.