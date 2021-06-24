Родители случайно увидели сына на порносайте и решили над ним подшутить

Пользователь Reddit под ником No-one_Expected_That решил узнать у родителей порноактеров, как они отреагировали, когда узнали о карьере их детей в индустрии для взрослых. Авторша одного из комментариев рассказала, что ее муж после неожиданной новости решил пошутить над сыном.

Автор истории призналась, что ее супруг случайно увидел их ребенка на порносайте. Мужчина сначала не признал сына и подумал, что нашел его двойника. Но, присмотревшись к актеру внимательнее, он разглядел на его теле такую же татуировку, как и у его ребенка.

Материалы по теме «Я буду сверху» Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям? «Чувствую себя намного счастливее». Как тюремная надзирательница поборола посттравматический синдром и ушла в порно

Семья с юмором отнеслась к тому, что их сын работает в индустрии для взрослых. Родители до сих пор не сказали ребенку, что знают о его тайне, чтобы лишний раз его не смущать, так как он сам не раскрыл им секрет.

«Но я, честно говоря, не знаю, как долго мой муж сможет удерживаться от того, чтобы не подшутить над сыном по этому поводу», — написала мать порноактера.

Ранее популярный порноактер из США 52-летний Майлз Лонг (Miles Long) рассказал, как на самом деле происходят съемки фильмов для взрослых. Лонг, снимавшийся в порно более 20 лет, раскрыл несколько секретов, которые редко предают огласке.