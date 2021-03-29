Возлюбленные решили разнообразить секс с помощью еды и попали в больницу

Возлюбленные решили разнообразить секс с помощью еды после двух лет совместной жизни и попали в больницу. Их историю опубликовал The Sun.

Джози и ее возлюбленный Майкл захотели внести разнообразие в сексуальную жизнь, однажды они попробовали использовать для этого мармеладных мишек.

Майкл изготовил и растопил гигантского мармеладного мишку в микроволновой печи, чтобы использовать на теле Джози. Он принес тарелку с растопленным мармеладом в спальню и начал лить тягучий продукт на голую грудь возлюбленной. Девушка отметила, что ее грудь сразу же начала «гореть», это было похоже на «растопленные восковые свечи».

Когда Джози закричала от боли, Майкл попытался помочь ей и начал слизывать мармелад, однако сам обжегся. «Значит, ее грудь горит, и мой язык горит», — вспоминает Майкл. По его словам, кусок кожи оторвался от груди возлюбленной и оказался у него во рту.

Пара попыталась успокоить ожоги льдом, однако им пришлось обратиться в больницу за неотложной помощью. Врач скорой помощи Джордон Москофф отметил, что никогда не видел, чтобы кто-то намеренно обжигал себя «расплавленными мармеладными конфетами». Он объяснил, что горячий сахар сохраняет тепло и оторвать его от кожи практически невозможно.

После неудачного опыта у Джози на груди остался ожог третьей степени, ей назначили мазь, обезболивающее и антибиотики, а также направили к врачу. Ожог заживал около трех месяцев, на его месте остался шрам.

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