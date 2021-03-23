Мужья стриптизерш рассказали об отношении к работе жен

Романтические партнеры стриптизерш рассказали американскому фотографу Крису Баку (Chris Buck) о своем отношении к такой работе. Об этом сообщает издание New York Times.

По словам Винсента из Джерси-Сити, хотя он не одобряет род занятий своей супруги, ее доход помогает платить за жилье. Аарон, также женатый на стриптизерше, рассказал фотографу, что заработок жены позволил ему посвятить себя воспитанию детей. «Я могу проводить все свое время с дочками, и все это за счет ее танцев», — говорит он.

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Хейли из Балтимора не смущает, что его жена зарабатывает стриптизом. «Я знаю, что это со мной она пойдет домой после работы», — объяснил он фотографу. Тэлонн Медли (Talonn Medley) в прошлом и сам был стриптизером, поэтому прекрасно понимает супругу. «Кому-то нужно быть сильным и разбираться в своих эмоциях, — полагает он. — Иначе ревность станет помехой».

Ранее сообщалось, что австралийские порноактеры Люк Дин, Люси Би и Райан Джеймс посоветовали своим зрителям не подражать увиденному на экране. По их словам, секс в порно в большей степени отражает то, что физически возможно снять на определенной площадке, а не то, что приятно участникам.