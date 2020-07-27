Из жизни
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Германия выступила против возвращения России в G7
Пожилая женщина напала на людей без масок и попала на видео
Мужчины оценили делающих первый шаг в отношениях женщин
Украинец закрыл в стеклянной банке живого котенка
Против осужденного владельца «Тараса Бульбы» завели новое уголовное дело
Соловьев раскритиковал Зеленского за переговоры с захватчиком автобуса в Луцке
Женщины-лидеры стран оказались успешнее в борьбе с коронавирусом
Раскрыта самая популярная схема ухода от уплаты налогов в России
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Новости партнеров

Стриптизерша рассказала о встрече с отцом на работе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @itsimperial

Стриптизерша рассказала о самых странных моментах в своей работе. На ее истории, выложенные в TikTok, обратило внимание издание Daily Mail.

18-летняя девушка, называющая себя Империал (Imperial), начала работать стриптизершей, когда училась в старших классах. Она признается, что часто сталкивается с неуважительным отношением мужчин и ненавистью ревнивых женщин.

В одном из своих самых популярных видео стриптизерша рассказала, как случайно встретилась во время работы с отцом. Ее наняли для работы на частной вечеринке. Пока она танцевала в комнате для VIP-гостей, все было хорошо, однако стоило ей выйти на сцену в барную зону, как она увидела у стойки своего отца, который ушел из семьи, когда ей было 14. Империал убежала в приватную зону, где у нее случилась истерика. Нанимавший ее мужчина спросил, в чем дело, она объяснила ситуацию, и ей разрешили весь вечер работать в комнатах для VIP-гостей. Неизвестно, узнал ли ее отец.

Однажды, когда Империал еще училась в старших классах, она танцевала в клубе и встретила одного из своих учителей. И он, и она были сильно сконфужены и при встрече в школе решили никогда об этом не говорить. Учитель сдержал обещание.

Стриптизерша пожаловалась, что как-то во время работы ее грубо схватил мужчина. Когда она отпрянула, он извинился и сказал, что это не повторится. Когда Империал заявила, что так делать нельзя, ее собеседник разозлился и выхватил пистолет. На помощь девушке пришел охранник и направил на нарушителя два пистолета. Когда мужчина взвел курок, секьюрити прострелил ему колено. К ней не раз приставали посетители клубов, в том числе извращенцы.

Девушке угрожали и жены завсегдатаев стрип-клубов. По ее словам, они считают, что танцовщицы спят с посетителями и хотят им отомстить.

Империал рассказала свою любимую историю о работе: как-то раз она танцевала для мужчины и женщины, и ее попросили с ними сфотографироваться. Позже в клуб пришла жена этого посетителя вместе с фотографией. Стриптизерша решила, что ей будут угрожать, но женщина объяснила, что хочет нанять ее на вечеринку по случаю объявления о разводе, замаскированную под празднование годовщины. Она узнала, что муж ей изменял, и решила позвать ту же танцовщицу, на которую он смотрел в тот вечер. Империал согласилась и рассказала, что мужчина разрыдался, когда увидел документы о разводе.

Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода
Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Stripper, 18, recalls horrifying moment she ran into her DAD while dancing on stage as she reveals the craziest things that have happened to her at work - including having feces thrown at her
Стриптизерша с голой грудью доставила еду к дому клиента и попала на видео
Стриптизерши придумали способ выступать вопреки запретам из-за коронавируса
Коронавирус вынудил проституток потребовать секса в медицинских масках
Другие материалы рубрики
Из жизни00:01Сегодня

«Со временем крыша начинает ехать»

История россиянки о жизни в Польше
02:09Сегодня

Синяк на ноге полицейского оказался симптомом рака

01:47Сегодня

Стало известно о попытке Кейт Миддлтон помириться с Меган Маркл

18:4026 июля

В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео

Из жизни00:0124 июля
Винченцо Пипино

«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»

Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
15:4026 июля

Россиянам рассказали о вреде хлеба и колбасы

09:0026 июля

Мечта о славе подтолкнула школьника из села построить вышку сотовой связи

08:4126 июля

Илон Маск публично повздорил со своей возлюбленной из-за твита

Из жизни00:0118 июля

«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»

Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
05:2526 июля

Развенчан миф о вражде Меган Маркл и Кейт Миддлтон

18:3924 июля

Мужчина стал миллионером и отдал половину денег из-за уговора 28-летней давности

17:2924 июля

Акула незаметно подплыла к мальчику на мелководье и напала на него

Россия
Украина заявила о потерянном Россией шансе «нормализовать оккупацию Крыма»
«Мы в России. Здесь такого быть не должно»
Армяне и азербайджанцы — о ночных нападениях в Москве и их связи с боями на границе
Путин пообещал ВМФ 40 новых кораблей
«Мы даже не понимали, что это»
Как Советский Союз устроил секс-революцию и почему о ней быстро забыли
Путин обратился к морякам
Столкновения армян и азербайджанцев начались в Москве
Разбитые машины, ножевые ранения и случайные жертвы: национальный конфликт дошел до столицы России
Путин переговорил с Шойгу в каюте
Все материалы
Мир
Саркози назвал Путина держащим слово и преданным другом
США показали спутниковые снимки с российскими «Тиграми» и Су-24 в Ливии
В Италии раскрыли сеть по заключению фиктивных браков для легализации мигрантов
«Для нас это как возвращение Крыма»
Как прошел первый за 86 лет намаз в соборе Святой Софии и что он значит для мусульман
По превращенному в мечеть собору Святой Софии устроили траурный звон
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
В чем иностранные спецслужбы снова обвиняют Москву?
Все материалы
Бывший СССР
Соперник Лукашенко бежал от преследований в Россию
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
На Украине бизнесмена расстреляли на глазах у семилетнего сына
Андрей ЕрмакУкраинский связной
О руководителе офиса президента Украины и его долгах
Ереван назвал спланированной провокацией драки армян с азербайджанцами в Москве
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»
Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
Таджикистан призвал Китай бороться с «провокационными» статьями о границе
Все материалы
Экономика
Оценена перспектива строительства газопровода Израиля
Стало известно о давлении США на европейских подрядчиков «Северного потока-2»
Строительству «Северного потока-2» помешала треска
Пошли в обход
Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России?
Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса
Стратегическое отступление
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?
Все материалы
Силовые структуры
Михаил Попков«Мне есть о чем рассказать»
Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
Все материалы
Наука и техника
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Лесные мстители
 
Возвращение мора
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
Все материалы
Спорт
Определился победитель главного боя турнира UFC Fight Island 3
Майк Тайсон«Исход будет один — скорая помощь»
54-летний Тайсон возвращается на ринг. Он покажет мощь в бою против Роя Джонса
Два российских бойца одержали победы на турнире UFC Fight Island 3
Последний бой
Кто попадет в Лигу чемпионов, какие команды покинут АПЛ — главные интриги заключительного тура
Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»
Июльское обострение
Претенденты на Лигу чемпионов «горят», а борьба за выживание выходит на пик — главное в туре АПЛ
Врач сборной Украины по футболу заразился коронавирусом и умер в 48 лет
Все материалы
Культура
Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Актер сериала «Достоевский» умер в 34 года
Сладкие мальчики, рейвы и полная свобода
Как развлекались россияне, когда рухнул СССР
Канье Уэст спросил совета у фанатов по поводу предвыборной гонки
«Пришло время зарабатывать»
 
Netflix отменил съемки турецкого сериала с персонажем-геем
Все материалы
Интернет и СМИ
Ксения Бородина пожаловалась на недовольных туристами крымчан
Блогер провел расследование и попал в полицию
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Познер назвал причину проблем с венами
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Ивлеева раскрыла секрет успешного похудения
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Все материалы
Ценности
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Акула незаметно подплыла к мальчику на мелководье и напала на него
«Со временем крыша начинает ехать»
История россиянки о жизни в Польше
Бешеная лиса пробралась в дом и укусила лежавшую в кровати женщину
Винченцо Пипино«В чем же моя вина, если постоянно руки чешутся?»
Слишком вежливый вор крал у богатых самое ценное и возвращал все обратно. Его сгубили связи с мафией
Мошенник притворялся VIP-клиентами казино и украл десятки тысяч долларов
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»
Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
Больше сотни дельфинов окружили рыбаков и попали на видео
Все материалы
Honda будет выпускать внедорожные спецверсии под новым суббрендом
Пройдёт везде: «Витязь» ДТ-30
На что способен лучший вездеход мира размером с дом и ценой 16 млн рублей? Видео
В Россию привезли очень экономичный кроссовер Geely Atlas
Ford-лимузин 6x6 из России
В Санкт-Петербурге построили самый большой Форд. Что внутри этого чудовища и как на нем парковаться
Электрический седан Genesis получит технологию в стиле Tesla
Лучшее автомобильное видео июля 2020
Машины сбрасывают с обрыва, Koenigsegg снимается в боевике, а манекены для краш-тестов — в сериале
Интерьер гоночного Mercedes-AMG GT R украсили в готическом стиле
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы