Стриптизерша рассказала о встрече с отцом на работе

Стриптизерша рассказала о самых странных моментах в своей работе. На ее истории, выложенные в TikTok, обратило внимание издание Daily Mail.

18-летняя девушка, называющая себя Империал (Imperial), начала работать стриптизершей, когда училась в старших классах. Она признается, что часто сталкивается с неуважительным отношением мужчин и ненавистью ревнивых женщин.

В одном из своих самых популярных видео стриптизерша рассказала, как случайно встретилась во время работы с отцом. Ее наняли для работы на частной вечеринке. Пока она танцевала в комнате для VIP-гостей, все было хорошо, однако стоило ей выйти на сцену в барную зону, как она увидела у стойки своего отца, который ушел из семьи, когда ей было 14. Империал убежала в приватную зону, где у нее случилась истерика. Нанимавший ее мужчина спросил, в чем дело, она объяснила ситуацию, и ей разрешили весь вечер работать в комнатах для VIP-гостей. Неизвестно, узнал ли ее отец.

Однажды, когда Империал еще училась в старших классах, она танцевала в клубе и встретила одного из своих учителей. И он, и она были сильно сконфужены и при встрече в школе решили никогда об этом не говорить. Учитель сдержал обещание.

Стриптизерша пожаловалась, что как-то во время работы ее грубо схватил мужчина. Когда она отпрянула, он извинился и сказал, что это не повторится. Когда Империал заявила, что так делать нельзя, ее собеседник разозлился и выхватил пистолет. На помощь девушке пришел охранник и направил на нарушителя два пистолета. Когда мужчина взвел курок, секьюрити прострелил ему колено. К ней не раз приставали посетители клубов, в том числе извращенцы.

Девушке угрожали и жены завсегдатаев стрип-клубов. По ее словам, они считают, что танцовщицы спят с посетителями и хотят им отомстить.

Империал рассказала свою любимую историю о работе: как-то раз она танцевала для мужчины и женщины, и ее попросили с ними сфотографироваться. Позже в клуб пришла жена этого посетителя вместе с фотографией. Стриптизерша решила, что ей будут угрожать, но женщина объяснила, что хочет нанять ее на вечеринку по случаю объявления о разводе, замаскированную под празднование годовщины. Она узнала, что муж ей изменял, и решила позвать ту же танцовщицу, на которую он смотрел в тот вечер. Империал согласилась и рассказала, что мужчина разрыдался, когда увидел документы о разводе.