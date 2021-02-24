56-летняя женщина рассказала о лучшем сексе в ее жизни мужчиной на 20 лет моложе

56-летняя Шакти Сундари (Shakti Sundari) из Лондона (Великобритания) рассказала, что лучший секс в ее жизни случился только сейчас с мужчиной на 20 лет моложе. Ее историю опубликовал The Sun.

Женщина была замужем дважды, у нее двое детей.

«Я была девственницей до 21 года, вышла замуж в 24, и секс был таким скучным. Я помню, как подумала: "Не может быть, что это все". После четырех лет брака я встретила более молодого любовника», — рассказала Сундари.

В 35 женщина вышла замуж во второй раз, однако секс с супругом «после тяжелых родов» стал не таким, как раньше. Спустя пять лет брак распался, и Сундари стала обращать внимание на молодых мужчин. «Я выгляжу моложе, чем есть, потому что слежу за здоровьем. Я танцую, бегаю, занимаюсь йогой и медитирую», — поделилась секретом жительница Англии.

По словам Сундари, она встретила 36-летнего бизнесмена по имени Роб на благотворительном мероприятии четыре месяца назад. «Мы занимаемся сексом два или три раза в день. Я не могу представить, чтобы мы не занимались сексом, когда мы вместе, и он всегда длится дольше часа», — сказала она. По ее словам, секс с новым партнером «продолжает улучшаться».

В начале февраля сообщалось о 45-летней британской продавщице, которая уехала к любовнику в Египет и надеется, что у них родится ребенок. Из-за прошлого романа с египтянином она потеряла деньги и рассорилась с семьей. «Я чувствую себя моложе, чем в 20 лет, — утверждает женщина. — Мы занимаемся сексом четыре раза в неделю, но даже этого мало».