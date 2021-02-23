Британец 15 лет следил за тремя женщинами с помощью скрытых камер

Житель английского города Маркет Вейтон, графство Восточный Йоркшир, на протяжении 15 лет следил за тремя молодыми женщинами с помощью скрытых камер, установленных им в дымовых пожарных извещателях, пишет Daily Mail.

73-летний Дэвид Макдоннелл (David McDonnell), находясь в браке, несколько лет наблюдал за тем, как его жертвы переодеваются и занимаются сексом. Мужчину разоблачили лишь после того, как у него дома случайно обнаружили маленький монитор, на который выводилось изображение с установленных им камер.

Одна из жертв призналась, что из-за действий мужчины она больше не чувствует себя в безопасности в собственном доме. Другая отметила, что до сих пор не может смириться с поступком мужчины и не берется сказать, когда сможет все осознать. Возраст женщин, оказавшихся под круглосуточным наблюдением, не уточняется.

Сам пенсионер признал себя виновным по пяти пунктам обвинения в вуайеризме с участием трех женщин. Отмечается, что в прошлом мужчина не был судим. Узнав о хобби Макдоннелла, жена от него ушла. После выдачи запретительного ордера его приговорили к общественным работам. Кроме прочего, мужчина должен будет пройти реабилитационный курс.

В октябре 2020 года в Москве возбудили уголовное дело по факту слежки за двумя молодыми женщинами в съемной квартире. Как выяснили следователи, пострадавшие сняли квартиру на юге Москвы в конце августа 2020 года. Арендодателем выступил некий мужчина. Спустя полтора месяца съемщицы нашли в одной из стен микрофон и замаскированную под вентиляцию скрытую камеру.