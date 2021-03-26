Женщина проснулась в пятнах накануне отдыха с мужем и испугалась за личную жизнь

Женщина проснулась в пятнах от неудачного автозагара накануне романтического вечера с мужем и устыдилась своей внешности. На фото и комментарии, которые появились в закрытом австралийском Facebook-сообществе Five Minute Mum («Мать на пять минут»), обратили внимание журналисты Daily Mail.

На размещенном в сети снимке героиня материала показала свою руку, которая полностью была покрыта коричневыми пятнами. «О боже. Я проснулась в таком виде прямо перед отдыхом с мужем в спа. Я мастерски испортила себе выходные», — подписала она пост.

По ее словам, она пользуется автозагаром на протяжении многих лет и не понимает, как такое могло произойти. «Кто-нибудь знает, как это исправить? Это совершенно не сексуально. Пожалуйста, помогите!» — выразила свой испуг женщина.

Пользователей сети рассмешила публикация героини, и они принялись давать ей советы в комментариях. «Что это за чудо-средство? Можно и мне такой цвет кожи?», «Смешай четверть стакана лимонного сока и полстакана соли и начинай тереть», «Лучше используй сахар и кокосовое масло, так ты не травмируешь кожу», «Мойся до тех пор, пока не исчезнет», — высказывались юзеры.

Ранее в марте женщина позеленела от неудачного автозагара и сравнила себя со Шреком. Блогерша Саския (Saskia) опубликовала видео, в котором показала последствия нанесения средства для загара с истекшим сроком годности. На размещенных кадрах видно, что ее кожа позеленела и покрылась пятнами.