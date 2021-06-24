Великобритании предрекли смену власти из-за нарушения прав человека

Власти Великобритании готовятся принять три законопроекта, нарушающих права человека, что может привести к возмущению в обществе и, как следствие, к смене власти в стране. Об этом в беседе с The Guardian предупредил специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека и окружающей среде Дэвид Бойд (David Boyd).

«Эти три законодательных акта сужают гражданскую активность, тогда как глобальный экологический кризис требует, чтобы голоса людей были услышаны», — отметил он, комментируя инициативы.

Эксперт уточнил, что речь идет о законопроектах, касающихся полиции, тайных источников разведки, а также инициативе, предусматривающей ослабление судебного контроля и оспаривания решений ведомств, касающихся среди прочего окружающей среды.

Специалист указал, что правительство страны «двигается не в том направлении, в котором бы следовало». Он заявил, что для улучшения экологической ситуации в мире необходимо оберегать права на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также выражение собственного мнения.

Бойд отметил, что новые законопроекты ставят под угрозу одно из основных прав — право на доступ к правосудию.

Специалист предупредил, что возмутительная политика может вызвать волнения в обществе. «Если люди решат, что правительство Великобритании становится более репрессивным, в какой-то момент они захотят от него избавиться. Эти действия [властей] контрпродуктивны — мы видели это в США, где ужасное, репрессивное правительство было заменено администрацией, которая во многих отношениях выступает за права человека и за устойчивость», — заключил он.

Высказывание эксперта прозвучало после того, как представители движения Not1More обратились в ООН, требуя защитить права мирных демонстрантов в Великобритании. Представители Not1More указали, что принятие новых законов сделает более уязвимыми людей, которые захотят воспользоваться своим демократическим правом на мирные протесты. ООН попросили воспрепятствовать расширению полномочий полиции «для ограничения или разгона протестов или временных лагерей, а также к прекращению насилия против мирных демонстрантов», что, как утверждают в Not1More, усиливается в Великобритании.

Уточняется, что поправки в закон о поддержании общественного порядка вносят ряд изменений в вынесение и приведение в исполнение приговоров. Инициатива расширяет полномочия полиции — так, сотрудники правоохранительных органов получат возможность ограничивать продолжительность протестов, а также устанавливать ограничения по допустимому уровню шума таких мероприятий и вмешиваться, когда шум будет мешать деятельности организаций или людям, находящимся поблизости. Также вводятся ограничения и на одиночные пикеты.